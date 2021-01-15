Трамп внес в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC

Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в черный список 9 китайских компаний, включая авиационную корпорацию COMAC и одного из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi.

Соответствующее дополнение черного списка было опубликовано в четверг, 14 января, на сайте министерства обороны США. Все эти компании подозреваются в связях с китайским военно-промышленным комплексом, передает DW.

В эти компании американцам, в соответствии с указом Дональда Трампа, запрещается инвестировать. А к 11 ноября 2021 года американские инвесторы, уже вложившие в эти компании деньги, должны избавиться от соответствующих активов. Изначально список был составлен в июне 2020 года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Позднее он несколько раз пополнялся.

Между тем торговые войны США с Китаем могли стоить экономике США до 245 тысяч рабочих мест, говорится в исследовании аналитического центра Oxford Economics. Негативные последствия противостояния с КНР будут ощущаться до 2025 года. Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что подвергнет введенные Трампом ограничения проверке, однако не дал обещаний об их отмене.

Акции Xiaomi в пятницу упали на 11% на торгах Гонконгской фондовой биржи после решения Трампа.

Корпорация была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку 100 млрд долларов США.