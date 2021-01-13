Последнее обновление: 13.01.2021 16:12

Узбекистан намерен в 2021 году приватизировать госдолю в шести банках

Правительство Узбекистана в рамках реформирования банковской сферы в текущем году намерено подготовить к приватизации государственные доли в шести крупных банках и полностью реализовать госдолю в одном из финучреждений республики.

Об этом в среду сообщил директор департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций Центробанка республики Санжар Носиров.

«В 2021 году шесть банков будут готовиться к приватизации, будут приняты меры по реализации одного банка стратегическим инвесторам», - сказал Носиров в эфире телеканала «Узбекистан-24».

По его словам, речь идет о «Саноаткурилиш», «Асака», «Ипотека», «Турон» и «Кишлоккурилиш» банках, в которых в настоящее время проводится комплекс мер по совершенствованию корпоративной управления, цифровизации банковских услуг и повышению клиентоориентированности, передает ТАСС.

Руководитель департамента ЦБ сообщил, что государственная доля будет сохранена лишь в трех банках республики.

«В стратегии по реформированию банковской системы на 2020 - 2025 годы принято решение сохранить долю государства в трех банках», - отметил он. По его словам, это «Агробанк» и «Национальный банк», на которые возложены задачи по обслуживанию сельского хозяйства и крупных государственных предприятий, а также «Микрокредитбанк», деятельность которого призвана обеспечить доступность финансовых услуг на местах.

Всего в Узбекистане около 30 банков, около 10 из них имеют государственную долю.



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