Мальта опубликовала список получателей "золотых паспортов"

Правительство Мальты обнародовало список участников государственной программы, которые в период с января по декабрь 2019 года получили гражданство страны в обмен на инвестиции.

Владельцами "золотых паспортов" стали более 3000 человек, из них не менее 300 - из стран бывшего СССР, в том числе России, передает РБК.

Так, в перечень попал, в частности, миллиардер из списка Forbes, совладелец российского производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников. "На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда", - пояснил он.

Кроме того, в списке оказались полные тезки ряда российских предпринимателей, в том числе основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта "Петрович" Андриана Мельникова, а также бывшего вице-президента производителя природного газа НОВАТЭК Алексея Богданчикова.

В конце ноября 2020 года на Кипре прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Правительство Кипра сообщило о решении отменить ее 13 октября на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.

Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег соискателей гражданства из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти страны были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов".