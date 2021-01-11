Последнее обновление: 11.01.2021 21:20

Тихановская призвала норвежскую Yara приостановить контракт с Беларуськалием

Светлана Тихановская обратилась норвежскому импортеру белорусского калия, компании Yara International с просьбой приостановить контракт с Беларуськалием.

«Несмотря на попытки Yara наладить диалог с топ-менеджментом «Беларуськалия», уровень репрессий растет. Поскольку руководство «Беларуськалия» продолжает запугивать рабочих, Светлана Тихановская считает, что Yara должна приостановить или пересмотреть контракт с беларусским партнёром», - сообщает телеграм-канал Тихановской со ссылкой на ее письмо гендиректору Yara International Свейну Холзетеру.

Тихановская призвала Yara создать фонд помощи более 130 бастующим рабочим Беларуськалия.

«Это стало бы примером для других западных фирм, которые могли бы создать международный фонд солидарности с беларусскими рабочим», - говорится в сообщении.

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