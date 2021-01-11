Население Беларуси в 2020 году распотрошило ЗВР на $1,969 млрд. ради покупки валюты

Политическая и экономическая турбулентность из-за фальсифицированных выборов, тотального беззакония и неоправданного насилия в отношении населения наряду с коронавирусом и традиционными девальвационными ожиданиями под конец календарного года привели к тому, что население Беларуси в 2020 году только ради скупки иностранной валюты заставило Нацбанк РБ вывести из золотовалютных резервов $1,969 млрд.

Только в декабре 2020 года чистая покупка валюты населением выросла до $230,897 млн. с $98,959 млн. в ноябре, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в декабре 2020 года составила $1018,902 млн., что на $217,632 млн. или 27,16% больше, чем в ноябре текущего года. Покупка наличной валюты в декабре составила $613,75 млн. и выросла на 128,215 млн. или 26,41% по сравнению с предыдущим месяцем, покупка безналичной валюты составила $405,153 млн., что на $89,417 млн. или 28,32% больше, чем в ноябре.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в декабре 2020 года составила $788,005 млн., что на $85,693 млн. или 12,2% больше, чем в ноябре текущего года. Продажа наличной валюты в ноябре составила $584,336 млн. и выросла на $57,81 млн. или 10,98% по сравнению с предыдущим месяцем, продажа безналичной валюты составила $203,669 млн., что на $27,884 млн. или 15,86% больше, чем в октябре.

Чистая покупка валюты населением Беларуси в декабре 2020 года составила $230,897 млн., а с начала года выросла до $1,969 млрд.

В наличном сегменте в декабре население выступило чистым покупателем валюты на сумму $29,414 млн., с начала года чистая покупка наличной валюты составила $147,5 млн. В безналичном сегменте чистая покупка валюты в декабре составила $201,484 млн., с начала года – $1,822 млрд.

Всего, в 2020 году население купило $10,2239 млрд., продало $8,2542 млрд.