Последнее обновление: 08.01.2021 14:25

Для Arianespace 2020 год стал рекордным по количеству запущенных спутников

Французская корпорация Arianespace запустила в 2020 году рекордное для себя количество спутников - 166 аппаратов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"С помощью ракет-носителей Ariane, "Союз" и Vega мы продемонстрировали гибкость нашим заказчикам, выполняя высоко инновационные миссии, - приводит пресс-служба слова главы корпорации Стефана Исраэля. - Мы никогда не выводили на орбиту такое большое количество спутников за один год - 166! Мы продолжим эту работу в 2021 году с помощью наших трех ракет-носителей, а также добавим к ним Vega-С.

Исраэль напомнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, корпорация осуществила десять запусков, из них пять с помощью "Союзов", три с помощью ракет Ariane-5 и два с помощью Vega. "Миссии осуществлялись с космодрома во Французской Гвиане, космодрома Байконур и с космодрома Восточный", - уточнил он.

В компании отметили, что минувший декабрь стал рекордным для Arianespace по количеству осуществленных ей запусков ракет "Союз". "В течение месяца было проведено три запуска "Союза" - два с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также первый в истории Arianespace запуск с российского космодрома Восточный", - пояснили в корпорации.

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