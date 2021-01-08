Последнее обновление: 08.01.2021 14:25

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:14 по времени Восточного побережья США. Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине текущего года, передает ТАСС.

По данным агентства Anadolu, спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов.

В 2021 году американская компания планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Он также относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю со скоростью широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

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