В Беларуси продлена псевдоподдержка экономики в условиях коронавируса

В Беларуси указом №512 от 31 декабря 2020 года продлены так называемые меры поддержки экономики в условиях второй волны пандемии коронавируса.

Меры, направленные в основном на поддержку госсектора, были приняты в апреле 2020 года указом №143 и сводились к предоставлению налоговых льгот по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки, мораторий на увеличение базовой арендной величины, разрешение на реализацию безрецептурных лекарственных средств в интернете.

«На первое полугодие 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным в II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года», - говорится в официальном комментарии.

Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, дополнен деятельностью по показу кинофильмов.

Дополнительно расширены права нанимателей. Так, предприятиям предоставлено право «объявлять простой, вызванный неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, без ограничения общей продолжительности в течение календарного года. При этом нахождение работника в простое, общая продолжительность которого превышает суммарно шесть месяцев в течение календарного года, является уважительной причиной для досрочного расторжения по требованию работника срочного трудового договора (контракта) в период простоя».

Кроме того, разрешено «предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, если иное не установлено коллективным договором, соглашением».

Разрешено «устанавливать при производстве работы вахтовым методом санитарам (санитаркам) и няням государственных учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, продолжительность выполняемой ими работы сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не превышающую 900 часов в год».

Наниматели смогут «включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя, без ограничения их продолжительности».

Также, нанимателям позволено «освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно в течение срока действия настоящего указа без предоставления работником листка нетрудоспособности. Сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций».

И ещё - организациям по согласованию с собственниками (учредителями, участниками) разрешено не проводить инвентаризации активов (за исключением финансовых) перед составлением бухгалтерской отчетности за 2020 год.