Последнее обновление: 30.12.2020 12:19

Польша упростила прием на работу врачей из-за рубежа

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в некоторые законы с целью обеспечения медучреждений страны медицинским персоналом в период эпидемии.

Целью закона является обеспечение возможности трудоустройства в Польше на упрощенных условиях, среди прочего, медсестер, акушерок, диагностов и парамедиков из-за пределов Европейского союза.

Закон также упрощает возвращение к медицинской профессии людей, у которых был перерыв в работе более 5 лет, сообщает Польское радио.

Чтобы получить право работать врачом в Польше любое лицо, независимо от гражданства, получившее образование врача за пределами Европейского союза, должно найти место работы в Польше, получить оттуда справку о том, что его готовы взять на определенную должность, и подать комплект документов в Министерство здравоохранения Польши.



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