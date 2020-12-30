Последнее обновление: 30.12.2020 12:19

Власти Китая хотят обуздать владельца Alibaba

Власти Китая собираются сократить масштабы технологической и финансовой бизнес-империи основателя Alibaba Group Джека Ма.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на китайских чиновников и правительственных советников, знакомых с ситуацией.

Китайские власти рассчитывают получить в бизнесе Джека Ма более крупную долю, сказали собеседники газеты. По их словам, регулирующие органы сосредоточивают внимание на бизнесе миллиардера в рамках кампании по усилению надзора за все более влиятельной сферой технологий.

В Alibaba входит подразделение Ant Group. Это финтех-гигант, владеющий крупнейшим в Китае платежным сервисом Alipay. Ранее на этой неделе китайские регуляторы потребовали от Ant Group «вернуться к корням» в качестве платежного оператора.

Центральный банк Китая поручил руководству компании «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом. Регулятор не потребовал напрямую разделить компанию, но указал, что Ant должна понимать «необходимость реформирования своего бизнеса» и представить соответствующий график как можно скорее.

Как пишет WSJ, регулирующие органы потребовали от Ant сформировать отдельную финансовую холдинговую компанию, на которую будут распространяться требования к капиталу, применяемые к банкам. В таком случае, по словам официальных лиц и советников, купить компанию смогут крупные государственные банки или другие контролируемые государством организации, чтобы увеличить уровень государственного владения. Сейчас инвесторами Ant Group уже являются национальный пенсионный фонд Китая, Государственный банк развития Китая (CDB) и главный государственный инвестбанк CICC.

«Несомненно, цель состоит в том, чтобы обуздать Ма», — сказал в беседе WSJ советник антимонопольного комитета Государственного совета Китая, отметив, что «это как надеть уздечку на лошадь». Газета отмечает, что китайские власти стремятся сохранить контроль над империей Ма, не потеряв «новаторский дух», который способствовал технологическому и экономическому росту Китая.

В четверг, 24 декабря, китайские власти начал антимонопольное расследование в отношении материнской компании Ant Group — Alibaba. Регуляторы изучают политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами.

В начале ноября Ant Group должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Это было бы крупнейшее IPO в истории: ожидалось, что компания привлечет до $34,4 млрд. Однако за два дня до начала торгов IPO компании было остановлено. Регуляторы КНР уведомили Ant Group о том, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group говорилось, что выход на биржи приостановили из-за «существенных вопросов» после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании.

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