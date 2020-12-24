В Беларуси частично снят запрет на торговлю пиротехническими товарами

Правительство Беларуси накануне длинных новогодних и рождественских праздников частично сняло запрет на торговлю пиротехническими изделиями.

В частности, постановлением №753 от 23 декабря 2020 года с 24 декабря в стране разрешена оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения I класса опасности: бенгальскими огнями (свечами), хлопушками и тортовыми свечами (фонтанами холодного огня).

Кроме того, 45 предприятиям разрешена продажа пиротехнических изделий технического назначения.