Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Уходящий президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом законопроект об утверждении ежегодного бюджета на оборону в размере 740 млрд долларов.

Проект "противоречит внешней политике и политике национальной безопасности, проводимым моей администрацией", написал Трамп в среду, 23 декабря, в письме, направленном в Палату представителей.

Трамп назвал законопроект "подарком для Китая и России", не уточнив, что конкретно он имеет в виду. Помимо прочего, его критику вызвало то, что в документ не внесли положения, позволяющие ужесточить контроль в отношении социальных сетей, передает DW.

Также он раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Возражения действующего президента вызвала и попытка ограничить этим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Законопроект в том числе предусматривает введение новых санкций в отношении компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, он предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в тот же день, что Палата представителей проголосует 28 декабря за отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете. В своем заявлении Пелоси назвала запрет Трампа "актом поразительного безрассудства, который наносит вред американским войскам" и угрожает национальной безопасности США.

Ранее законопроект был одобрен в контролируемом республиканцами Сенате 84 голосами против 13 и в Палате представителей, где большинство имеют демократы (335 против 78). При таком уровне поддержки, значительно превышающем "супербольшинство" голосов в две трети, документ сможет преодолеть запрет президента, даже если он его наложит. Для этого сенаторы соберутся на заседание 29 декабря.