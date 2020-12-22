Последнее обновление: 22.12.2020 21:22

Госпредприятия получили преимущества в сфере оказания услуг местным властям

Госпредприятиям Беларуси предоставлены существенные преимущества при оказании услуг и работ в малых и средних населенных пунктах.

Согласно указу №478 от 22 декабря 2020 года, местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право определять без проведения процедур закупок государственные организации исполнителями работ по освещению населенных пунктов за счет средств местных бюджетов, оказанию жилищно-коммунальных услуг (техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание жилых домов, техническое обслуживание лифтов, обращение с твердыми коммунальными отходами), содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территориях малых и средних населенных пунктов.

Этим же указом, организациям ЖКХ предоставлена возможность приобретать современную технику и оборудование по договорам финансовой аренды на условиях, предусмотренных для сельскохозяйственных организаций.

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