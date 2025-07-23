Последнее обновление: 23.07.2025 15:52

Хакеры атаковали национальное управление ядерной безопасности США

Хакерская атака на программное обеспечение Microsoft SharePoint затронула Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, злоумышленникам не удалось получить доступ к секретной информации. Минэнерго заявило агентству, что хакерская атака сказалась на ведомстве "минимальным образом" и что специалисты восстанавливают "пострадавшие системы".

По информации Bloomberg, от действий хакеров также пострадали американское министерство образования, ряд ведомств на уровне штатов и системы, принадлежащие правительствам европейских и ближневосточных стран.

Компания Microsoft утверждает, что к атакам могут быть причастны группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, якобы связанные с Китаем.



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