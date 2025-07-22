Из Германии второй раз за 7 дней вылетел депортационный рейс

Во вторник 22 июля из Германии отправился второй за последние семь дней депортационный рейс. Об этом сообщает Tagesschau.

Самолет с иностранцами, в отношении которых Германия приняла решение о депортации, вылетел около 11 часов утра из Лейпцига в Багдад. Количество депортированных пока не сообщается.

Рейс выполнил чартерный самолет турецкой авиакомпании. Он прибыл в Лейпциг накануне.

В прошлую пятницу состоялся первый депортационный рейс со времени прихода к власти правительства Фридриха Мерца. Им около 80 афганцев, осужденных в Германии за различные преступления, отправили в Афганистан.

Рейс раскритиковали некоторые политические группы, в частности "Зеленые". Лидер политсилы Феликс Банащак выразил сомнение в том, что это существенно улучшит ситуацию с безопасностью в Германии, и отметил, что после возвращения эти мужчины попадают под влияние "Талибана", могут получить подготовку как террористы и снова отправиться в Европу.

Впервые со времен возвращения "Талибана" Германия депортировала на родину преступников-граждан Афганистана в августе 2024 года.

Напомним, ранее в июле главы МВД шести стран ЕС договорились о более жестких правилах убежища и депортации.