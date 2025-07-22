Последнее обновление: 22.07.2025 15:51

Власти США ищут альтернативу SpaceX в создании системы ПРО "Золотой купол"

Категории: США SpaceX ПРО

Администрация США на фоне напряженности с Илоном Маском расширила поиск партнеров для разработки системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом пишет Reuters.

По данным источников агентства, ключевым объектом поиска новых поставщиков спутниковых услуг стал проект Kuiper компании Amazon Джеффа Безоса.

Этот стратегический сдвиг, отмечает Reuters, уменьшает зависимость от SpaceX Маска, чьи спутниковые сети Starlink и Starshield стали важными компонентами инфраструктуры военной связи США.

Обращение Пентагона к проекту Kuiper, который запустил только 78 из запланированных 3000 спутников на низкой околоземной орбите, указывает на готовность администрации США включать коммерческие технологические компании в инфраструктуру национальной обороны, помимо традиционных оборонных подрядчиков.

Хотя SpaceX остается лидером в тендере на ключевую часть проекта "Золотой купол", ее доля в программе может сократиться.

Еще до спора президента Дональда Трампа с Маском официальные лица Пентагона и Белого дома начали изучать альтернативы SpaceX, опасаясь чрезмерной зависимости от одного партнера по реализации значительной части амбициозной космической системы обороны стоимостью $175 млрд.



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