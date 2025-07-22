Последнее обновление: 22.07.2025 15:51

На границе Казахстана и Узбекистана ликвидировали тоннель для контрабанды нефтепродуктов

В Казахстане завершили расследование дела о контрабанде нефтепродуктов через подземный тоннель на границе с Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

На приграничной территории между двумя странами группа лиц проложила подземный тоннель длиной 450 метров. За два месяца злоумышленники наладили устойчивую контрабандную схему, «включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов», говорится в сообщении.

Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели «зеркальные» мероприятия на своей территории. В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны пятеро граждан Казахстана. Дело передано в суд, сообщили в АФМ.

Контрабандисты нередко используют подобные схемы для переправки товаров между двумя странами. В прошлом году в доме жителя Ташкентской области Узбекистана был обнаружен тоннель, который вел на территорию Казахстана. Его использовали для контрабанды произведенных в Индии лекарственных средств. Длина тоннеля составляла 310 метров. Он, как сообщалось, был оборудован системой освещения и вентиляцией воздуха, тележками и канатами для переправки грузов.



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