OpenAI будет развивать инфраструктуру искусственного интеллекта в Великобритании

OpenAI и правительство Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития инфраструктуры искусственного интеллекта и трансформации государственных услуг. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Одна из ведущих в мире лабораторий искусственного интеллекта заключила новое соглашение с правительством, объявив о планах изучить возможности инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта в Великобритании и региональных зонах роста, чтобы активизировать сообщества за счет создания рабочих мест и экономического развития», - говорится в заявлении.

Инициатива также предусматривает, что OpenAI будет делиться технической информацией с Институтом безопасности ИИ Великобритании «для углубления знаний правительства о возможностях и рисках безопасности ИИ, а также для поддержки миссии правительства по его использованию для преобразования государственных услуг, финансируемых налогоплательщиками».

Отмечается, что в стратегическом соглашении изложены планы по расширению сотрудничества в области исследований в области безопасности искусственного интеллекта. В нем также говорится об изучении возможностей инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта в Великобритании, в частности в центры обработки данных, и о «поиске новых способов использования новейших технологий для государственных услуг, таких как безопасность и образование».