Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Германия поддерживает укрепление польской границы с Беларусью

В понедельник, 21 июля, министры внутренних дел Польши и Германии — Томаш Семоняк и Александр Добриндт — посетили укрепления на польско-белорусской границе в районе временно закрытого пограничного перехода Половце-Пещатка.

Выступая на брифинге, Добриндт подчеркнул, что принципы порядка и внутренней безопасности, а также жесткий подход к охране внешних рубежей должны стать основой миграционной политики как Польши, так и Германии.

«Нашей общей целью является отказ от внутренних пограничных проверок при одновременном усилении безопасности на внешних границах Европейского союза. Здесь, на польско-белорусской границе, мы видим, как эти меры реализуются на практике», - заявил глава МВД Германии.

Александр Добриндт заявил, что Германия поддерживает принятые Польшей решения по расширению охраны границ, в частности введение пограничного контроля, направленного на борьбу с новыми путями контрабанды мигрантов, ведущими через страны Балтии.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование