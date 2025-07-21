В Чехии набирают популярность малогабаритки и микроквартиры

Спрос на малогабаритные квартиры и апартаменты площадью от 16 до 30 квадратных метров в Чехии во втором квартале 2025 г. в межгодовом сравнении вырос на 56%. Об этом свидетельствуют данные платформы недвижимости Sreality.cz.

По мнению аналитиков, это прямое отражение возрастающей проблемы доступности жилья. Покупатели в первую очередь ищут на рынке самые дешевые варианты. Цены на квартиры в Чехии в целом выросли на 16%, достигнув в среднем 81117 чешских крон за квадратный метр (€3181).

Особой популярностью малогабаритные квартиры пользуются в Праге, так как цены недвижимости в столице самые высокие. Наибольший рост цен на квартиры во втором квартале 2025 года зафиксирован в Моравско-Силезском крае, а также в городах Усти-над-Лабем и Градец Кралове.