Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Половина жителей Финляндии работает в отпуске

Половина жителей Финляндии сообщает, что работает во время отпуска. Такие данные приводит свежее исследование.

Около 52% респондентов признались, что выполняют самые разные рабочие задачи, обычно дистанционно, даже находясь в ежегодном отпуске, пишет Yle.

Среди тех, кто работает на отдыхе, есть и рабочие, и служащие, и руководители, и предприниматели.

Цифровизация труда превратила традиционный ежегодный отпуск в Финляндии в новое поле деятельности, что, по мнению компании SD Worx, заказавшей исследование, отчасти угрожает благополучию финских работников.

"Проверка рабочей почты раз или два в неделю может показаться безобидной привычкой, но на деле это означает, что даже во время отпуска работа постоянно так или иначе занимает мысли человека", – отметил исполнительный директор SD Worx в Финляндии Микко Уотила.



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