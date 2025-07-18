Япония модернизирует свои F-15 под ракеты JASSM-ER за $6,8 млрд

Правительство Японии намерено модернизировать часть самолетов F-15, стоящих на вооружении Воздушных сил самообороны, для несения крылатых ракет JASSM-ER дальностью около 900 км. Об этом сообщила газета Asahi.

Согласно информации, изначальная смета выросла в полтора раза и превысила 1 трлн иен (более $6,7 млрд), что может отсрочить развертывание модернизированных самолетов.

Сам план, как отмечает издание, начали реализовывать еще в 2019 году, однако в 2021 году он был пересмотрен из-за роста затрат. Смета продолжала расти и, по состоянию на март 2025 года, оценивалась в 1,016 трлн иен (более $6,8 млрд).

В результате, указывают в газете, Минобороны уведомило производителей, что развертывание самолетов, запланированное на 2027 финансовый год (с 1 апреля 2027 г. по 31 марта 2028 г.), будет отложено. Возможно, это не удастся сделать и в 2028 финансовом году.

План предполагает модернизацию 68 из 200 самолетов F-15 Воздушных сил самообороны, чтобы оснастить их ракетами JASSM-ER, новыми радарами и средствами радиоэлектронной борьбы.