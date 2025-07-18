Последнее обновление: 18.07.2025 15:52

В Финляндии украли две бронзовые скульптуры стоимостью почти €140 тыс.

В финском городе Вантаа украдены две бронзовые скульптуры, общая стоимость которых составляет около €140 тысяч. Об этом сообщает Yle.

По данным полиции, статуи были украдены в ночь со среды на четверг.

Речь идет о работах финского скульптора Лайлы Пуллинен, которые называются «Торс» и «Побег в третью реальность». Каждая статуя весит несколько сотен килограммов.

Инспектор уголовной полиции Раунo Ямся сообщил, что украденные скульптуры являются частью культурно исторической коллекции парка скульптур и домашнего музея Лайлы Пуллинен.

Полиция ведет расследование.



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