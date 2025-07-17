Последнее обновление: 17.07.2025 14:42

Парламент Португалии проголосовал за ужесточение миграционной политики

Португальский парламент в среду проголосовал за пакет законов, направленных на усиление мер против миграции, которая в последние годы стала проблемой для страны. Об этом сообщает Diario de Noticias.

Согласно принятым положениям, визы для поиска работы в Португалии отныне будут выдаваться только высококвалифицированным иммигрантам, а условия для воссоединения семей станут более строгими.

Кроме того, бразильцы, которые составляют наибольшую группу иммигрантов в Португалии, больше не смогут воспользоваться правилом, которое позволяло им легализовать свой статус после прибытия в страну.

Дополнительно португальский парламент проголосовал за создание нового подразделения полиции, которое будет отвечать за борьбу с нелегальной иммиграцией и организацию депортации нелегальных мигрантов.

Рассмотрение и принятие законодательного пакета состоялись в рекордно короткие для парламента Португалии 16 дней, чему способствовала договоренность между правительственной коалицией и ультраправой партией Chega.

По итогам выборов в мае Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.

Оппозиция раскритиковала правое правительство меньшинства Луиша Монтенегру за быстрое рассмотрение законов, а несколько десятков мигрантов во время голосования в среду сидели в парламенте, одетые в черную одежду в знак протеста.

Тема миграции, которая повлияла на рабочие места и рынок жилья, играла ведущую роль во время двух последних досрочных выборов в парламент Португалии.



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