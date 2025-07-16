В Беларуси опубликовали изменения в законы по вопросам обеспечения прав детей.

В частности, согласно закону № 86-З от 12 июля 2025 г., предусмотрено закрепление обязанности родителей обеспечивать защиту детей от информации в интернете, которая «причиняет вред их здоровью и развитию», а также обязанности госорганов, иных организаций оказывать информационно-консультативную помощь родителям (опекунам, попечителям) в реализации мер по защите детей от такой информации.

Изменениями также предусмотрено отнесение игрушек, являющихся воспроизведением героев компьютерных игр и фильмов, к информационной продукции, распространение которой возможно только при присвоении знака возрастной категории.

Устанавливаются правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе очками.

В законе закреплено лишение права заниматься педагогической деятельностью с детьми лиц, совершивших преступления «экстремистской направленности», преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также запрещенных в спорте веществ и методов.

На нанимателя возлагаются обязанности до заключения трудового договора разъяснить лицам, претендующим на работу с детьми, нормы законодательства о правах ребенка, касающиеся защиты прав детей на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия и жестокого обращения, а также последствия их несоблюдения (при этом претендент должен подписать обязательство о недопущении им нарушения указанных прав ребенка).

Кроме того, наниматели наделяются правом проводить психологическое собеседование с гражданами, планирующими заниматься педагогической деятельностью, деятельностью, связанной с постоянной работой с детьми.

Основные положения закона вступают в силу через 6 месяцев после его официального опубликования.