Последнее обновление: 16.07.2025 14:21

Армия Израиля продолжит наносить удары по Сирии, если войска не покинут Эс-Сувейду

Армия обороны (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по сирийским правительственным войскам, если Дамаск не покинет город Эс-Сувейда, большинство населения которого составляют друзы. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Сирийское правительство должно оставить друзов в покое и вывести свои войска. Мы ясно дали это понять и предупредили. Израиль не бросит друзов в Сирии и будет проводить политику демилитаризации. <...> Армия обороны Израиля будет продолжать наносить удары по силам режима до тех пор, пока они не покинут этот район", - заявил Кац, которого цитирует The Times of Israel.

Сегодня поступали новые сообщения о столкновениях между сирийскими войсками и друзами.

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