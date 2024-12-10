Последнее обновление: 10.12.2024 16:29

Израиль нанес десятки ударов по территории Сирии

Израильские ВВС нанесли десятки ударов по территории Сирии, в том числе по объектам в Дамаске, сообщают местные СМИ.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что в общей сложности было нанесено более 100 ударов по военным объектам.

По данным организации, в Дамаске ударам подвергся объект, который предположительно использовался иранскими учеными для разработки ракет.

По информации сирийских СМИ, среди целей также был исследовательский центр, который мог быть связан с производством химического оружия.

Израиль утверждает, что после свержения режима Асада его действия направлены на предотвращение попадания оружия в руки экстремистов.

Представители Сирии при ООН осудили атаки и призвали Совет Безопасности не допустить, чтобы Израиль воспользовался нестабильностью на фоне смены власти в стране.

Ранее Израиль сообщил Совбезу, что принял «ограниченные и временные меры» на границе с Сирией, чтобы противостоять угрозам, особенно для жителей Голанских высот.

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование