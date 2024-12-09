Израильские войска вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот

В минувшие выходные израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

Источники уточнили, что "израильские войска взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считаются необходимыми для стабилизации контроля над этим районом".

Согласно информации, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, не вдаваясь в подробности, подтвердил в субботу вечером, что Израиль "ввел войска на сирийскую территорию".

Собеседники газеты также сообщили, что израильские ВВС в минувшие выходные наносили удары по целям в Сирии.

"Эти сирийские военные объекты ранее представляли опасность для Израиля, она теперь может усугубиться из-за экстремистских элементов среди повстанцев, которые могут захватить контроль и использовать их против Израиля", - уточнили источники.

Ранее сообщалось, что израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.