Последнее обновление: 16.07.2025 14:14

В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости белорусам

В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан Беларуси и России. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Это важная реформа, которую слишком долго откладывали. Я очень доволен, что этот закон наконец принят и вступает в силу сегодня. Речь идет об укреплении безопасности Финляндии и готовности ко всем средствам воздействия", - написал Хяккянен в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее законопроект, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для граждан и организаций государств, которые "могут представлять угрозу безопасности Финляндии", в апреле одобрил финский парламент.

До принятия в апреле закона финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости россиянам на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае, если это несет риски для национальной безопасности.

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