В Дубае новый ресторан предложит разработанные искусственным интеллектом блюда

Новый ресторан WOOHOO в Дубае предложит блюда, разработанные искусственным интеллектом. Об этом пишет Reuters.

WOOHOO позиционирует себя как место, где предлагают «ужин в будущем». Открытие запланировано на сентябрь в центральной части Дубая, рядом с самым высоким зданием в мире — Бурдж-Халифа.

Еду в заведении приготовят повара, а за меню, атмосферу и обслуживание будет отвечать кулинарная языковая модель Aiman. Она обучена на «десятилетиях исследований в области пищевых наук, данных о молекулярном составе и более чем тысячи рецептов из кулинарных традиций всего мира».

Хотя нейросеть неспособна нюхать, пробовать и взаимодействовать со своими блюдами как обычный повар, она разбирает кухню на составные элементы — текстуру, кислотность, умами — и комбинирует их в необычное сочетание вкусов и ингредиентов.

Затем полученные прототипы дорабатываются поварами-людьми, которые пробуют продукт и дают рекомендации. Работу возглавит известный шеф-повар из Дубая Рейф Осман.

«Их реакции на мои предложения помогают уточнять мое понимание того, что работает за пределами чистых данных», - объяснил Aiman в интервью через интерактивный интерфейс.

Создатели модели подчеркнули, что не стремятся заменить человеческий фактор в кулинарии. Они хотят дополнить его.

«Человеческая кулинария не исчезнет, но мы верим, что Aiman поможет возвысить идеи и креативность», - отметил сооснователь проекта Ойтун Чакир.

Aiman также задействуют для создания рецептов с использованием ингредиентов, которые рестораны обычно выбрасывают — например, обрезков мяса или жира.

В долгосрочной перспективе основатели WOOHOO считают, что Aiman можно будет лицензировать для ресторанов по всему миру, чтобы сократить кухонные отходы и повысить устойчивость индустрии.

Между тем в 2024 году McDonald’s протестировала ИИ-решение от IBM для автоматизированного приема заказов, однако результат компанию не удовлетворил.