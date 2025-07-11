Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Военно-воздушные силы Канады впервые в истории возглавит женщина

Генерал-лейтенант Джейми Спейсер-Бланшет станет первой женщиной в должности командующего ВВС Канады. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

"Генерал-лейтенант Спейсер-Бланшет станет 22-м по счету командующим военно-воздушных сил Канады и первой женщиной на этом посту", - говорится заявлении ведомства.

Как передает агентство The Canadian Press, на церемонии назначения новый главком подчеркнула, что канадские ВВС сталкиваются с "большими вызовами".

"Сейчас у нас недостаток личного состава, при этом есть высокие требования к боевой готовности. В этом, по моему мнению, заключается главная проблема ", - добавила она.

До своего назначения на пост командующего канадскими военно-воздушными силами Спейсер-Бланшет была пилотом боевого вертолета Griffon и принимала участие в миссиях ООН и НАТО на Гаити и в Боснии и Герцеговине, занимала различные командные посты в ВВС Канады.



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