Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Польский пограничник пострадал на границе с Беларусью

Польский пограничник пострадал на границе с Беларусью. Об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

По его словам, за минувшие сутки на границе Польши и Беларуси наблюдалась повышенная активность нелегальных мигрантов. Пограничники зафиксировали 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено.

"Был случай, когда шесть иностранных граждан, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, польские пограничники уже были на месте", - сказал он.

Мачей Душчык отметил, что один из пограничников получил удар в глаз. Виновник происшествия возвращен в Беларусь.

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