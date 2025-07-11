В Казахстане запустили суперкомпьютер

В казахстанском Национальном суперкомпьютерном центре Аlemcloud состоялась церемония запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров Nvidia H200.

Мероприятие посетил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишет inbusiness.kz.

Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В проекте приняли участие международные партнеры.

Новый кластер высокопроизводительных GPU обладает мощностью до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP. Это делает суперкомпьютер самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.

Токаев отметил, что шаг станет важным этапом на пути к цифровизации ключевых отраслей. Доступ к суперкомпьютеру получат стартапы, университеты, научные центры, государственные и частные компании.

Суперкомпьютер — высокопроизводительная вычислительная система, предназначенная для выполнения крайне сложных и ресурсоемких задач, которые не по силам обычным аппаратам.

Они чаще всего используются для научных расчетов, моделирования и анализа больших объемов данных. В том числе для: моделирования климата и погоды; аэрокосмических и ядерных расчетов; биоинформатики и разработки лекарств; тренировки и симуляции ИИ-моделей; квантовых симуляций.