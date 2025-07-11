В Литву со стороны Беларуси залетел российский дрон "Гербера"

Залетевший в Литву из Беларуси утром 10 июля беспилотник – это российский дрон "Гербера". Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT.

"Мы можем подтвердить, что это именно "Гербера". Использование такого беспилотника может быть различным, мы выясняем, с какой целью это было сделано. В настоящее время у нас нет данных о том, что этот объект был намеренно отправлен на нашу территорию", – сказала она.

В то же время майор Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис заявил, что расследование в отношении беспилотника все еще продолжается. Однако уже ясно, что угрозы дрон не представлял, – это "кусок пенопласта и дерева с какими-то проводами".

"Мы можем сказать, что это неопасный объект. Это изделие из пенопласта и дерева, по форме напоминающее самолет. Причины его использования, а также возможные цели нам пока неизвестны, но мы рассматриваем все версии", – сказал представитель армии.

Он опроверг предположения о том, что дрон якобы был "шахедом". Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) отметили, что беспилотник летел на высоте 100 метров со скоростью 50-60 км/ч.