Bentley представила концепт первого электромобиля

Bentley решила поделиться своим видением электрического будущего и представила EXP 15. Об этом сообщает ArenaEV.

Это не настоящий автомобиль, а лишь масштабная модель и виртуальный салон. Купить такой нельзя, но именно так британцы намекают, как будет выглядеть их первый серийный электромобиль в 2026 году.

EXP 15 был создан по образу старого Bentley Speed Six 1930-х годов – длинный капот, фирменная решетка радиатора, смещенная назад кабина и массивная задняя часть кузова. Внутри — три сиденья и три двери, часть из которых открывается вместе с крышей, чтобы пассажирам было легче садиться. Пассажирское сиденье может поворачиваться на 45 градусов и перемещаться по салону.

В салоне использованы дорогие материалы: кузов окрашен в металлический сатиновый цвет Pallas Gold, сиденья обтянуты натуральным шелком, а внутри находится специальная металлическая сетка, которая красиво подсвечивается и создает объемный эффект. Некоторые детали изготовлены из шерстяной ткани и титана, напечатанного на 3D-принтере.

В Bentley EXP 15 вместо привычных приборов установлен механический циферблат Mechanical Marvel. Он имеет подвижные световые стрелки, которые показывают направление движения автомобиля, уровень заряда батареи и другую важную информацию.