Последнее обновление: 10.07.2025 13:19

БПЦ удалось устранить технический сбой в аппаратно-программном комплексе

Технический сбой, возникший 9 июля в аппаратно-программном комплексе, успешно устранен. Об этом сегодня сообщил Банковский процессинговый центр (БПЦ).

Утверждается, что все балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние.

«Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за сбоя у некоторых пользователей балансы карт были некорректными, в том числе отрицательными. В БПЦ сперва пообещали устранить проблему в среду к 14:00, потом срок был сдвинут на 17:00, а затем и вовсе на 22:00.

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