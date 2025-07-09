В Беларуси интернет-магазины обязали отвечать на электронные обращения покупателей

Интернет-магазины с 11 июля будут обязаны отвечать на электронные обращения покупателей. Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик.

"Мы видим, что это очень популярно, покупок очень много. Об этом же свидетельствует рост количества интернет-магазинов в стране. По состоянию на 1 января 2025 года в Беларуси была зарегистрирована почти 31 тыс. интернет-магазинов - это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году", - рассказала Гаврильчик, которую цитирует БелТА.

С ростом популярности взаимоотношения интернет-площадок с потребителями также начали строиться более активно. Возникла необходимость регулирования этой сферы деятельности. В чистом виде интернет-площадка не являлась до недавнего времени стороной во взаимоотношениях с потребителем.

"У нас взаимоотношения такие: потребитель - продавец интернет-торговли. Но площадка - это тоже ресурс, который оказывает потребительские услуги, предоставляет информацию о товарах, возможность оплатить, заказать и так далее", - пояснила начальник управления.

Регулирование этой сферы уже началось: в правила дистанционной торговли были внесены изменения о том, какой ресурс является интернет-площадкой, кто является владельцем интернет-площадки, а также дано определение пунктам выдачи заказов, что тоже актуально для потребителей.

"С 11 июля вступают в действие нормы, которые предусматривают обязанность интернет-площадок и интернет-магазинов отвечать на электронные обращения потребителей. До этого времени такой обязанности не было", - сказала представитель МАРТ.

Зачастую на интернет-площадках присутствуют продавцы не из Беларуси, что затрудняет разрешение потребительских споров, восстановление нарушенных прав. В связи с этим в перспективе планируется возложить на интернет-площадку такие же обязанности, как и у продавца.

"Если продавца нет в Республике Беларусь, но через интернет-площадку потребитель заказал товары, он пытается обратиться к продавцу - тот не реагирует, значит, он имеет право обратиться к интернет-площадке. Например, сдать некачественный товар, потребовать возврат денег за этот некачественный товар", - пояснила Инна Гаврильчик.