Китай создаст большой ИИ-центр в пустыне

Компании из КНР планируют закупить более 115 тысяч высокотехнологичных чипов Nvidia для питания новых мощностей и дальнейшего обучения ИИ-моделей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы инвесторов и налоговые декларации.

В отдаленной пустынной части северо-западного региона Синьцзян Китай строит десятки дата-центров для размещения процессоров. Неизвестно, как именно фирмы собираются получить чипы, учитывая запрет на их экспорт со стороны властей США.

Агентство опросило более десяти человек, участвовавших в расследованиях властей США по этому делу, а также нескольких собеседников, знакомых с теневым рынком Китая.

По информации СМИ, в КНР находится около 25 тысяч запрещенных чипов Nvidia. Однако эта цифра не вызывает серьезной обеспокоенности — такой объем может обеспечить работу максимум одного центра среднего масштаба.

В Nvidia подчеркнули, что «попытка собрать дата-центр из контрабандных чипов предыдущего поколения не имеет ни бизнес-смысла, ни инженерной логики», особенно учитывая широкую доступность серверов и процессоров, произведенных Huawei внутри Китая.

В Bloomberg не смогли найти доказательств того, что страна уже накопила 115 тысяч запрещенных чипов или может это сделать. Однако строительство продолжается.

США запретили импорт передовых чипов Nvidia в октябре 2022 года. С тех пор Вашингтон неоднократно ужесточал ограничения, запретив поставки в Китай различных видов полупроводников и оборудования для их производства.

Напомним, КНР рассматривает данные как четвертый фактор производства наряду с трудом, капиталом и землей.