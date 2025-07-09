Starlink Маска станет третьим оператором спутникового интернета в Индии

Спутниковый интернет-провайдер Starlink Илона Маска получил лицензию от космического регулятора Индии на запуск коммерческих услуг в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Это было последнее разрешение, которое компания ожидала с 2022 года. В прошлом месяце Starlink уже получила ключевую телекоммуникационную лицензию от Министерства связи Индии.

Таким образом, Starlink станет третьим оператором спутникового интернета, который официально заходит на индийский рынок.

Ранее Индия разрешила работать в стране компаниям OneWeb (британско-французский консорциум Eutelsat) и Reliance Jio, принадлежащей богатейшему индийцу Мукешу Амбани.

Чтобы полноценно запустить услуги, Starlink еще нужно получить частоты (спектр) от правительства Индии, построить наземную инфраструктуру и пройти тесты и доказать соответствие стандартам безопасности.

Ранее между Маском и Амбани шли споры, как именно правительство Индии должно распределять радиочастоты для спутникового интернета: продавать на аукционах или бесплатно назначать.

В итоге власти поддержали подход Маска – частоты будут предоставляться без аукциона.