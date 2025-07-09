Последнее обновление: 09.07.2025 17:21

В Беларуси юрлицам лимитировали ввоз автомобилей без получения одобрения типа транспортного средства

Правительство Беларуси внесло изменения в нормативно-правовую базу в сфере ввоза и эксплуатации транспортных средств на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно информации, внесена корректировка существующих временных особенностей проведения оценки соответствия транспортных средств, предусматривающая для юридических лиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства.

При этом изменения не затрагивают транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования.

«Данная мера позволит создать условия для безопасного обращения электромобилей в Республике Беларусь, аналогичные условиям государств - членов ЕАЭС, а также будет способствовать насыщению рынка продукцией, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств №018/2011», - говорится в комментарии.

При этом для плавного перехода дилерских компаний к ведению бизнеса с учетом новых требований по получению в республике сертификатов безопасности для транспортных средств в отношении электромобилей установлен переходный период, предусматривающий введение требований по получению одобрения типа транспортного средства для таких транспортных средств, начиная с 1 января 2026 г.



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