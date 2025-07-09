В Беларуси опять выявили взяточников на двух предприятиях нефтехимической отрасли

Оперативники ГУБЭП МВД совместно с коллегами из УВД Гомельщины и Гродненщины установили факты получения взяток на протяжении длительного времени тремя должностными лицами двух предприятий нефтехимической отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно милицейской версии, фигуранты вступали в сговор с учредителем одной из частных организаций. За незаконное материальное вознаграждение составляли технические задания на закупку измерительного оборудования для нужд своих заводов таким образом, чтобы обеспечить бизнесмену победу в тендере.

Следователи возбудили уголовные дела за получение взяток. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.