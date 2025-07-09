Последнее обновление: 09.07.2025 17:21

Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Путиным.

По словам чиновника, подобные преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц.

«Мы отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках», - рассказал Чиханчин.

Он поделился ростом числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках.

«Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма выявленного нами ущерба — порядка 13,5 млрд рублей, из них около 5 млрд уже вернули государству», - отметил чиновник.

В рамках антикоррупционной деятельности Росфинмониторинг вместе с ВТБ и ЦБ совершенствуют решение «Прозрачный блокчейн», отслеживающее транзакции с криптовалютами.

В январе судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.



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