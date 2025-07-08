Европарламент дал зеленый свет для развертывания новой системы въезда в ЕС

Европарламент поддержал постепенное развертывание новой системы въезда-выезда в Евросоюз, введение которой обсуждалось и готовилось уже длительное время. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Сегодня депутаты Европарламента 572 голосами "за" поддержали постепенное внедрение Entry/Exit System (EES) – новой цифровой пограничной системы для пересечения внешних границ Евросоюза – в течение 180 дней.

Постепенное применение системы должно начаться осенью 2025 года.

После запуска системы, в ней при пересечении границы будут регистрироваться основные данные о путешественниках-гражданах третьих стран, которые пользуются краткосрочными визами или въезжают по безвизовому режиму – имя, тип документа, место пересечения границы, биометрические данные.

Постепенное развертывание системы в течение 180 дней запланировано для того, чтобы избежать проблем во время нововведений. В этот начальный период ее применение может быть приостановлено, если возникнут технические неполадки или слишком большие очереди. Страны-члены могут сами решать, начинать внедрение постепенно или сразу регистрировать все пересечения границы.

Согласно согласованному плану, к 30-му дню развертывания системы в ней должны регистрироваться 10% пересечений границы, к 90-му дню – 35%, а к 170-му дню – все.

Перед этим 19 мая Европарламент и Совет ЕС согласовали окончательную редакцию закона.

Далее закон должен быть официально одобрен Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС, на третий день после публикации он вступит в силу.

В течение 30 дней после этого разработают централизованный план развертывания системы, и в течение 60 дней с той же даты каждая страна разработает собственный национальный план. Когда именно запускать отсчет 180 дней развертывания системы, определит Еврокомиссия.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе еще с 10 ноября прошлого года, но по просьбе ряда государств-членов ее внедрение отложили.