Сооснователь Twitter создал работающий без интернета зашифрованный мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси представил Bitchat — децентрализованный мессенджер, который работает без интернета.

Отмечается, что приложение Bitchat связывает пользователей в децентрализованную сеть, в которой устройства передают сообщения другим участникам. При должном количестве устройств покрытие сети ничем не ограничено. Для отправки сообщений система использует Bluetooth Low Energy.

Все сообщения Bitchat хранит в памяти смартфона. В мессенджере нет авторизации и механизмов сбора данных. Информация зашифрована с помощью Curve25519 и AES-GCM. Для экстренных случаев предусмотрен режим Panic Mode — пользователь может три раза нажать на логотип и приложение удалит все данные.

В чатах можно создавать отдельные комнаты для тематических обсуждений и отмечать пользователей. Чаты можно защищать паролем, а сообщения — добавлять в избранное.

Код проекта открыт и опубликован на GitHub. Версии Bitchat уже есть для iOS и macOS. Разработчики запустили тестирование через TestFlight.