Власти польского приграничного города намерены пожаловаться на Германию в ЕС

Власти польского города Згожелец, расположенного на границе с Германией, планируют подать жалобу в Европейскую комиссию из-за введенных Берлином усиленных проверок на границе. Об этом сообщает RMF FM.

Предметом жалобы Згожельца к еврокомиссару по внутренним делам будут пограничные проверки, проводимые немецкой стороной с октября 2023 года.

Городской голова Згожельца Рафал Гроних заявил, что немецкие проверки дестабилизировали жизнь в городе.

"В течение недели город трудно проехать, а после длинных выходных – полностью парализован. Водители, которые должны стоять в пробках на автостраде три часа, выбирают пограничный переход в Згожельце. Пробки образуются даже на односторонних улицах жилых массивов", – сказал он.

До 15 июля власти Згожельца назначили срок сбора подписей жителей города и соседнего немецкого Герлица.

Хотя для подачи жалобы в Европейскую комиссию не нужна поддержка общественности, инициаторы хотят таким образом показать, что эта инициатива имеет поддержку местной общины.

Германия ввела проверки на границе с Польшей в октябре 2023 года, целью которых было остановить нелегальную миграцию. Усиленные проверки должны были быть временными, но они продолжаются до сих пор.

В ответ Польша с понедельника ввела собственные усиленные проверки на границах с Германией и Литвой на 30 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.