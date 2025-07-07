Последнее обновление: 07.07.2025 13:22

Польша начала контроль на границах с Германией и Литвой

В Польше начало действовать решение правительства о временном пограничном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает RMF24.

Выборочный пограничный контроль на польско-германской и польско-литовской границе вступил в силу с начала суток 7 июля.

Проверки осуществляются в общей сложности в 52 пунктах, из которых 13 – на границе с Литвой. К контролю и поддержанию порядка привлечены сотни пограничников, полиция, военная жандармерия и территориальная оборона.

В связи с проверками вблизи границы произошли определенные изменения в организации дорожного движения – может быть уменьшено количество полос и установлены новые знаки ограничения скорости.

С литовской границы сообщили о первом случае, когда проверки оправдали себя – пограничники остановили гражданина Эстонии, который вез четырех нелегальных мигрантов, вероятно граждан Афганистана.

Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заявил, что проверки имеют целью повысить уровень безопасности и бороться с миграцией, но не усложнить жизнь обычным людям.

"Мы сделаем все возможное, чтобы эти выборочные проверки причиняли как можно меньше неудобств полякам, литовцам и другим гражданам ЕС", – отметил он.

Временный пограничный контроль первоначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что польская сторона готова отменить временный усиленный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг.

Польша также отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.



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