Компания «Чешские железные дороги» начнет тестировать в поездах спутниковый интернет Starlink

Компания «Чешские железные дороги» начнет тестировать в своих поездах высокоскоростной спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска. Об этом заявил министр транспорта Мартин Купка на пресс-конференции.

По его словам, перевозчик установил специальную антенну на поезде InterPanter, который в ближайшие недели будет курсировать по маршрутам из Брно в Прагу и Оломоуц. Через три месяца государственная компания планирует оценить эффективность нововведения и принять решение о его дальнейшем использовании.

«Мы считаем, что спутниковый интернет может стать ответом на вопрос, как обеспечить стабильное и быстрое интернет-соединение для наших пассажиров даже там, где в пределах досягаемости маршрута нет качественного сигнала мобильных операторов. К сожалению, таких отрезков в отечественной железнодорожной сети все еще достаточно», - подчеркнул председатель правления и генеральный директор «Чешских железных дорог» Михал Крапинец, которого цитируют местные медиа.

В течение следующих трех месяцев «Чешские железные дороги» будут тестировать, например, технологические параметры решения, общую стабильность и преимущества для пассажиров. «Если это технологическое решение окажется успешным, мы начнем переговоры со Starlink о поставках для других наших поездов», — добавил Крапинец. Поезд будет курсировать, например, по трассе Свитава между Брно, Ческой Тршебовой и Прагой или по маршруту Moravan между Брно, Пршеровом и Оломоуцем.