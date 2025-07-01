В Дубае испытали летающее такси

Производитель летающих воздушных такси Joby Aviation доставил свой первый самолет в ОАЭ и завершил пилотные испытания. Запуск услуги в регионе ожидается в 2026 году.

Компания создает электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL).

«Наши полеты и операционное присутствие в Дубае — монументальный шаг к тому, чтобы вплести сервисы воздушного такси в повседневную жизнь по всему миру», - говорится в заявлении основателя и CEO ДжоБена Бевирта.

Он назвал ОАЭ «плацдармом для глобальной революции в сфере передвижения».

Joby Aviation анонсировала планы по запуску сервиса в ОАЭ в феврале 2024 года в рамках соглашения с Управлением по дорогам и транспорту Дубая. Ей предоставили эксклюзивные права на оказание услуг воздушного такси в эмирате сроком на шесть лет.

В ноябре фирма начала строительство вертипорта — площадки для взлета и посадки eVTOL — в международном аэропорту Дубая. Планируется охват трех новых локаций — Palm Jumeirah, Dubai Downtown и Marina.

В 2024 году Joby Aviation заключила соглашение о запуске воздушного такси с тремя правительственными департаментами Абу-Даби.

Акции компании выросли более чем на 32% с начала года, увеличив ее рыночную капитализацию выше $9 млрд. После анонса ценные бумаги прибавили 12%.