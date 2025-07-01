Италия за три года планирует принять 500 тысяч иностранных работников

Правительство Италии в течение 2026-2028 годов планирует выдать почти 500 тысяч новых рабочих виз для граждан стран из-за пределов ЕС для борьбы с нехваткой рабочей силы. Об этом пишет Reuters.

В рамках стратегии по расширению каналов легальной иммиграции итальянское правительство в 2026 году планирует разрешить въезд 164 850 иностранным рабочим. К 2028 году их количество должно достичь 497 550.

"Квоты были определены с учетом потребностей, выраженных социальными партнерами, и фактических заявок на получение разрешений на работу, поданных в предыдущие годы", – заявили в правительстве Италии.

Итальянская сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti приветствовала решение, назвав его важным шагом для обеспечения рабочей силы в сельском хозяйстве и продовольственном производстве.

Как напоминает Reuters, это уже второй такой шаг правительства премьер-министра Джорджи Мелони: в течение 2023-2025 годов правительство должно выдать иностранцам в общей сложности более 450 тысяч разрешений на работу.

При Мелони Италия в целом проводит жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов, ускорив их репатриацию и ограничив деятельность благотворительных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море.

Итальянский премьер-министр в прошлом году заявила, что преступные группировки используют лазейки в визовой системе Италии для иностранных рабочих, чтобы переправлять нелегальных иммигрантов.