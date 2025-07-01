В Швеции планируют ограничить оборот самозарядного оружия

Шведское правительство в понедельник объявило о намерении изменить законодательство об оружии, в том числе ограничив доступ к некоторым видам самозарядного оружия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Новые меры, согласованные правительством Швеции и партией "Шведские демократы", призваны облегчить условия для законных владельцев оружия и предотвратить несчастные случаи с применением огнестрельного оружия.

Среди прочего, шведские охотники с разрешением на охоту смогут хранить восемь единиц оружия (вместо четырех, как сейчас) и еще две, если они смогут обосновать в них необходимость.

Также будут упрощены требования к ввозу оружия в Швецию и его хранению, стрельбе по мишеням и ремонту оружия.

Ключевое изменение касается уточнения требований к владению определенными видами оружия – в частности, ограничения на отдельные виды самозарядного и одноручного оружия.

Речь идет прежде всего о винтовке AR-15, о запрете доступа к которой правительство Швеции заявило после смертельного теракта в Эребру в феврале 2025 года, в результате которого погибли 11 человек.

Запрет будет реализовываться постепенно: на первом этапе, с 1 августа, полиция перестанет выдавать разрешения на оружие, а на втором – уже выданные разрешения утратят силу, у владельцев изъют оружие со 100-процентной компенсацией.

Недавно правительство Австрии также представило меры, призванные усилить контроль над оружием, чтобы предотвратить повторение смертельной стрельбы в школе города Грац.